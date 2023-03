Afghánský migrant dostal 22 let za pokus o vraždu a znásilnění

Na 22 let do vězení poslal v pátek Krajský soud v Plzni afgánského migranta Esmata Shirzada za pokus o dvojnásobnou vraždu a znásilnění. Podle rozsudku 24letý cizinec brutálně zaútočil na dvě ženy během loňské silvestrovské noci v Karlových Varech. Jednu pobodal nožem, druhou škrtil do bezvědomí a pak se na ni sexuálně ukájel. Poškozeným musí zaplatit přes milion korun za duševní útrapy.

Esmat Shirzad u souduVideo: Patrik Biskup, Právo