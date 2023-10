Nájemný vrah karlovarského vyhazovače zastřelil a tělo spálil v lese. Soud mu potvrdil 17 let

U Pávka a Telekiho si podle obžaloby na podzim 2012 Štěpnička za 200 tisíc korun pro každého objednal vraždu karlovarského vyhazovače. Pávek si měl pak za pětadvacet tisíc obstarat upravenou pistoli, poškozeného poté měli s Telekim vylákat do autoservisu, kde ho cestou od vrat k dílně Pávek střelil do zad. Když muž spadl na zem, střelil ho ještě několikrát do trupu a do hlavy.