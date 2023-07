Za vraždu karlovarského vyhazovače z roku 2011 dostal jeho známý 17 let

Původně kriminalisté případ odložili kvůli nedostatku důkazů, v roce 2021 ale promluvil klíčový svědek, po jehož výpovědi detektivové loni v lednu zatkli trojici mužů a obvinili je z vraždy.

Podle obžaloby tehdy Součka vylákala ven z domu dvojice jeho známých a několika ranami z pistole jej usmrtila. Tělo pak měli střelci zabalit do koberce a v lese zapálit. Jako odměnu prý dostali okolo půl milionu korun od muže, který si vraždu údajně objednal.

Foto: Patrik Biskup, Právo Petr Pávek u soudu

„Obviněný Jan Štěpnička postupně přesvědčil Petra Pávka a Jana Telekiho, aby za finanční odměnu usmrtili Antonína Součka. Oba následně poškozeného vylákali do areálu autoservisu, kde jej při chůzi od vrat k dílně Pávek střelil do zad a pak po něm ještě nejméně třikrát vypálil, z toho jednou ho trefil do hlavy,“ tvrdil státní zástupce. Tělo pak oba obvinění měli podle obžaloby zabalit do koberce a odvézt k lesní cestě, kde jej odhodili do příkopu a zamaskovali dřevem, které polili benzinem a zapálili.

Provedené důkazy svědčí podle soudu jen o vině Pávka. „U ostatních dvou spoluobžalovaných nebylo prokázáno, že tento skutek spáchali,“ doplnila mluvčí soudu.

Obvinění stojí především na výpovědi člověka, který měl Pávkovi obstarat vražednou zbraň. Ten jako svědek nyní tvrdí, že se mu následně Pávek svěřil, co s Telekim udělali.

Klíčový svědek se rozhodl po deseti letech vypovídat ze strachu z Pávka, který mu prý začal vyhrožovat smrtí poté, co mu přebral přítelkyni.

„Petr po mně chtěl sehnat zbraň s tlumičem. Na co ji chce, mi neřekl. Já se ho na to neptal. Obstaral jsem mu černou pistoli ráže 7,65 mm, za kterou mi zaplatil 25 tisíc korun. Na zkoušku jsme z ní společně vystříleli dva zásobníky,“ uvedl svědek vyšetřovatelů.

Podle jeho slov za ním Pávek přišel druhý den po vraždě a řekl mu, že zabili Součka. „Byl hodně rozrušený. Líčil to tak, že když ho střelil do zad, tak se na něj Souček otočil a řekl, aby mu zavolal doktora. Na to ho Petr ještě několikrát střelil,“ líčil muž policistům.

Pak jej měl Pávek požádat, aby s ním jel do autoservisu a pomohl mu zkontrolovat, jestli zahladil všechny stopy.

„Našli jsme tam ještě jednu nábojnici a také jsem ho upozornil na to, že prkna na vratech autoservisu jsou asi na třech místech prostřelena. Chtěl po mně, abych se mu zaručil, že to nikomu neřeknu. Ještě jsem mu poradil, aby zbraň rozebral, vyndal úderník, hlaveň dal do lisu a pak vše vyhodil,“ tvrdil svědek.

Rozsudek není pravomocný, Pávek proti němu podal odvolání.