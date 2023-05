Za šíření zpráv o vraždění pacientů k očernění ivermektinu potvrdil soud Volnému podmínku

Vzhledem k úternímu incidentu, kdy hysterický zfanatizovaný dav vtrhl do jednací síně během odvolacího jednání v případě dezinformátorky Jany Peterkové, provázela středeční jednání zvýšená bezpečnostní opatření. Volného ale nepřišel k soudu podpořit vůbec nikdo, nakonec nepřišel ani sám Volný.

„My zde neposuzujeme to, zda byla vedena nějaká kampaň proti ivermektinu. (…) My se zabýváme tou okolností, zda ta masivně publikovaná informace měla způsobilost vyvolat paniku a strach. A to bylo vyhodnoceno správně,“ konstatoval při odůvodnění potvrzujícího usnesení předseda senátu Jaroslav Cihlář.