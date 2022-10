Za brutální umlácení muže žádá žalobce pro boxera 25 let

U krajského soudu zaznívají závěrečné řeči a návrhy, není zřejmé, zda soud ve věci rozhodne ještě v pondělí. Muž se k části doznal, vypověděl ale, že byl pod vlivem drog, část skutku si ani nepamatoval a dozvěděl se o něm ze spisu.

„Soud provedl detailně dokazování, mohl si udělat obrázek sám. Nepochybně bylo prokázáno, že dané skutky se staly a že jejich pachatelem je obžalovaný, který se z větší části k trestné činnosti doznává, někde se ale snaží vinu bagatelizovat. To je forma jeho obhajoby, nepochybuji, že soud se s tím vypořádá,“ uvedl žalobce Petr Bejšovec.

Řekl, že v případě obžalovaného jde o extrémní ukázku bezohlednosti vůči lidskému životu a zdraví i majetku. Způsob, jakým muž zabil poškozeného, označil za barbarský.

Banongo je bývalý boxer. Podle obžaloby loni v červenci ukradl auto, motorku a další vůz a v provozovně těžce zranil prodavače. Potom odjel ke garážím, kde chtěl vůz rozebrat. Tak se ale dostal do sporu s mužem, který jel vyluxovat v autě.

Banongo jej podle obžaloby následně několikrát udeřil do hlavy nářadím, poté jej naložil do auta, které zapálil. Banongo z místa utekl a později napadl i dalšího muže v autobazaru, odkud ukradl džíp. Policie muže dopadla po honičce, podezřelý byl v té době pod vlivem drog.

Obžalovaný u soudu už dříve vypověděl, že má problémy s drogami a v osudný den byl pod vlivem pervitinu. Řekl, že u garáží rozebíral auto, ale muž ho vyrušil.

„Začal jsem si hrát se zámkem jedné z garáží, aby to vypadalo, že tam vlastním garáž. Asi jsem ale trefil přímo tu jeho. Ptal se mě, co tam dělám,“ řekl Banongo. Dále vypověděl, že ho dotyčný udeřil a křičel na něj, že je zloděj.

Zfetovaný boxer bestiálně zmlátil muže a pak jej upálil. Hrozí mu doživotí Krimi

Poté Banongo přiznal, že mu podkopl nohy, dostal ho na zem a mlátil ho nářadím do hlavy. Dále si však nepamatoval, že tělo dal do auta, které pak zapálil.

„Zjistil jsem to, až jsem se seznámil se spisem. To jsem zjistil, co jsem udělal. Byl jsem tehdy zmatený a v transu,“ řekl Banongo, který si dal v uvedený den více dávek pervitinu.

Obhájce několikrát upozornil na míru intoxikace svého klienta v době, kdy čin spáchal. Uvedl také, že muž se zřejmě dostal k látce, která měla jiné účinky, než na které byl zvyklý.

„Trest musí být citelný, o tom není pochyb, ale soud by měl zvážit, zda to musí být trest výjimečný,“ uvedl obhájce. Otázkou je podle něj to, zda by nestačilo jít cestou horní hranice trestu, který není výjimečný. Tato hranice je 20 let.

Banongo ve své závěrečné řeči uvedl, že činu lituje. „Kdyby to šlo vrátit zpět… Je mi strašně líto, co se stalo,“ řekl. Doplnil, že nyní je pro něj důležité pracovat na sobě a na své psychice, aby se to už nikdy nestalo.

Ze svatebního obleku se stal pohřební. Muž, kterého upálil zfetovaný boxer, měl před svatbou Krimi

V úterý vypovídala jako svědkyně matka obžalovaného. Uvedla, že ji v ten den navštívil, nebyl prý ale schopen říct souvislou větu.

„Mluvil o tom, že se stala strašná věc, nedokázala jsem si uvědomit, co se mohlo stát, v takovém stavu jsem ho ale ještě neviděla,“ uvedla žena.