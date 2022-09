Zfetovaný boxer bestiálně zmlátil muže a pak jej upálil. Hrozí mu doživotí

Před trestním senátem pak popsal své tehdejší řádění od krádeží několika aut přes napadení prodavače v autodílech až po příjezd do areálu garáží. „Přijel tam nějaký člověk a zeptal se, co tam dělám. Já jsem se snažil předstírat, že otvírám garáž. On na mě ale začal řvát a dostal jsem velkou ránu do hlavy. Ležel jsem na zemi a on se přibližoval, podkopl jsem mu nohy, on spadl a já na něj sedl. Přišel na mě nějaký amok a začal jsem ho bít do hlavy, vůbec nevím, proč, měl jsem záchvat,“ tvrdil Banongo, že byl sám napaden.