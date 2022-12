Uzavřená D3 ve směru na Prahu kvůli uvázlým kamionům, objížďky nejsou

Policie uzavřela dálnici D3 ve směru od Tábora do Prahy. Kvůli silnému sněžení na dálnici uvázlo několik kamionů a tvořily se dlouhé kolony. Sdělila to mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová. Řidiči by neměli využívat jako objízdnou trasu silnice II. a III. třídy, jelikož jsou špatně sjízdné.

„Kolony se začaly tvořit u středočeského Miličína, kde jsou ve směru na Prahu nepojízdné kamiony," řekla mluvčí. Právě za Miličínem je nájezd na dálnici D3, která vede až do Českých Budějovic. Z důvodu nesjízdných komunikací v okolí nebyla stanovena objízdná trasa.