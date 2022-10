Třetí kolo s Babišem, svědčit má finanční ředitelka Agrofertu

Podle Právem oslovených obhájců by oba obžalovaní měli k soudu dorazit minimálně na pondělní a úterní jednání. Hned v první den míní soud vyslechnout svědky, kteří se z dřívějších termínů omluvili nebo je chce předseda senátu Jan Šott slyšet znovu.

V pondělí mají dorazit mj. finanční ředitelka holdingu Agrofert Petra Procházková, o jejíž roli v případu hovořila celá řada svědků. Už podruhé by pak měla vypovídat někdejší zaměstnankyně ROP Střední Čechy Eva Filipová, která po prvním výslechu po odchodu z jednací síně v médiích uvedla, že by měl být Babiš rád, že tam neřekla všechno. Soud její výrok zaznamenal a pozval ji znovu, aby tedy svou výpověď doplnila.

Opakovaný výslech by pak měl na žádost obhajoby podstoupit i Jan Bareš, který podle svých slov pracoval řadu let pro Babiše a při výstavbě farmy dělal technického zástupce investora. Právě on v zářijové výpovědi u soudu tvrdil, že projekt Čapí hnízdo byl Babišův a že se při něm řešilo, jak získat evropské dotace, aby na ně farma dosáhla.

Výslechy možná odloží na prosinec

Na jeho výpověď chtějí podle obhájců podrobněji reagovat oba obžalovaní. „Zaznělo tam dost zásadně zavádějících informací ohledně dotací,“ uvedla k tomu už v září Nagyová.

Soud už dříve avizoval, že ji a také samotného Babiše bude chtít následně v úterý 18. října dovyslechnout s tím, že by mohli odpovídat jak na jeho, tak na otázky státního zástupce a obhajoby. Dosud tak ani jeden z nich neučinil.

Podle informací Práva se ale může stát, že oba obžalovaní svou výpověď odloží až na prosincový, předvánoční termín hlavního líčení. To už by totiž měl mít soud k dispozici znalecké posudky na psychický stav důležitého svědka – expremiérova syna Andreje Babiše mladšího. Ten by měl zkoumání expertů z psychiatrie a psychologie podstoupit počátkem listopadu a znalci by pak měli předat soudu posudky do konce listopadu. Je tedy možné, že Babiš s Nagyovou budou hovořit až poté, co zazní u soudu závěry expertů.

Proti otci

Šéf hnutí ANO dlouhodobě tvrdí, že jeho syn trpí schizofrenií a výpověď Babiše juniora obhajoba napadala s tím, že je potřeba vzhledem k jeho zdravotnímu stavu prověřit svědkovu věrohodnost.

Andrej Babiš mladší se přitom svým zářijovým výslechem u soudu postavil proti svému otci, popřel jeho tvrzení, že by kdy vlastnil akcie společnosti Farma Čapí hnízdo. Své podpisy pod smlouvami k nabytí akcií označil za falešné. O projekt multifunkčního areálu a kongresového centra u Olbramovic na Benešovsku měl podle svých slov „nulový zájem“.