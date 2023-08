Srážku s vlakem, při které zemřely dvě děti, zavinil jejich otec. Na přejezdu zazmatkoval

Ze závěrečné zprávy zároveň vyplývá, že otec s dětmi navštívil dílnu v blízkosti přejezdu, z níž odjížděl chvíli po 10:00. Dívku usadil na zadní sedadlo do sedačky, chlapec nasedl do zadní části vozu sám a otec ho upozornil, aby se připoutal bezpečnostním pásem.

Řidič také zaznamenal, že po blízké železniční trati mezi Ostravou a Opavou projel vlak. Byla to souprava jedoucí směrem na Opavu. Jenže opačným směrem se už blížil další, zhruba 12 minut zpožděný rychlík, uvedl server.

Řidič osobního vozu se od dílny nemohl rozjet, protože mu ve sněhu podkluzovala kola. Podařilo se mu to asi až po třech minutách. Před křižovatkou u přejezdu ještě zpomalil, protože místo velmi dobře znal. Dvacet let přes něj téměř denně jezdil a před kolejemi pravidelně zpomaloval. V den tragické srážky se tak ale nestalo. Řidič se rozjel do mírného svahu, a protože jel pomalu a na přejezdu podle něj ležela břečka, auto se na kolejích zastavilo. Když se podíval vpravo, viděl přijíždějící vlak.