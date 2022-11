Soud poslal do vazby dva obviněné z IT firmy pracující pro justici

Soud poslal minulý týden do vazby dva z celkem sedmi obviněných šéfů a zaměstnanců IT firmy CCA Group, která od roku 1995 dodává software a spravuje informační systémy v české justici včetně soudů a státních zastupitelství. Právu to v pondělí potvrdila šéfka pražských vrchních žalobců Lenka Bradáčová, jejíž podřízený případ dozoruje.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto.

Článek „Soud ve čtvrtek vyhověl oběma našim návrhům a uvalil vazbu na dva obviněné z důvodů tzv. koluzní a také předstižné vazby,“ řekla Bradáčová s tím, že nebude sdělovat, kdo konkrétně skončil za mřížemi. Koluzní vazba se týká možného působení stíhaných lidí na dosud nevyslechnuté svědky či spoluobviněné a předstižná má zabránit opakování či dokonání trestné činnosti. V kauze jde podle policie o více než stomilionový daňový únik a detektivové považují za hlavního obviněného Tomáše Váchu, kterého označili za skutečného majitele CCA Group a osobu fakticky ovládající tuto společnost. Lze tedy předpokládat, že právě on skončil ve vazbě. Druhou osobou, kterou soud poslal za mříže, má být podle informací Práva žena. A z dokumentů, do kterých mělo Právo možnost nahlédnout, vyplývá, že kromě Váchy patří mezi trestně stíhané předsedkyně představenstva firmy Dana Sušeňová. Vedle ní kriminalisté obvinili také finančního ředitele Pavla Šebka a rovněž samotnou společnost CCA Group jako právnickou osobu, dále pak i bývalou místopředsedkyni představenstva firmy a někdejší dlouholetou šéfku jejího finan­čního úseku Ilonu Aubrechtovou. I ostatní tři trestně stíhaní patří mezi zaměstnance společnosti. Policie jim klade za vinu zločin krácení daně, Váchovi navíc i tzv. praní špinavých peněz, tedy legalizaci výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu stejně jako některým dalším trest v rozmezí od pěti do deseti let vězení. Kritika NKÚ Společnost CCA Group téměř třicet let spravuje informační systémy pro státní zastupitelství, soudy i rejstřík zahájených exekucí. A právě nedostatečnou a pomalou elektronizaci české justice včera podrobil ostré kritice Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). „Kontrola NKÚ byla od loňského října do letošního června a se společností CCA Group nijak nesouvisí,“ sdělil včera Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Tento resort podle prověrky NKÚ vydal v letech 2016 až 2021 na elektronizaci justice přes 331,5 milionu korun, v rozvoji eJustice se prý však pokročilo jen minimálně. Policie obvinila z krácení daně lidi z firmy CCA, jež dodává IT celé justici Krimi Podle kontrolorů NKÚ ministerstvo klíčové informační systémy nedokončilo nebo s jejich zapojením ani nezačalo. Úřad tak prý stále využívá technicky i morálně zastaralé, vzájemně nekompatibilní a na správu finančně náročné informační systémy. NKÚ vyhodnotil plnění strategie eJustice včetně jejího řízení jako neefektivní. Pracovníci NKÚ upozornili, že chybí především nový modulární elektronický systém spisové služby. Dále například ne­existuje možnost elektronického podání s okamžitou elektronickou platbou a chybí rovněž uživatelsky přívětivé nástroje pro komunikaci s účastníky řízení. „Z celkem 20 specifických cílů strategie eJustice splnil resort pouze dva, současně dokončil pouze osm z 37 plánovaných aktivit,“ uvedl kontrolní úřad v tiskové zprávě s tím, že ze tří prověřovaných projektů nefungoval v době ukončení kontroly ani jeden. Dokonce podle něj hrozí, že resort nedostane proplacenou dotaci z EU ve výši 178 milionů korun. „Ministerstvo by tak muselo veškeré výdaje projektu ve výši téměř 220 milionů korun hradit z prostředků státního rozpočtu a již proplacené peníze z EU vrátit,“ upozornili kontroloři. Předsedové soudů: Justice je před kolapsem Domácí