Nepřípustná spekulace. Slůvkem „zabít“ k vraždě migranta nenabádal, rozhodl soud

„Musel předpokládat, že jeho projev může alespoň u některých osob vyvolat nežádoucí přesvědčení o tom, že by měl být poškozený fyzicky zlikvidován,“ stojí v květnovém rozsudku okresního soudu.

„Z provedených důkazů nelze dovodit, že by byl obžalovaný srozuměn s tím, že někdo se poškozeného rozhodne zavraždit a že tak učiní,“ konstatoval krajský soud.

Upozornil také na Němečkovu obhajobu, že uvedený výraz použil v minulosti už mnohokrát, aniž to myslel vážně.

„Nemyslel jsem to tak, že by měl být usmrcen. V našem žargonu slůvko zabít znamená, že s něčím nesouhlasíte, a ne že chce někoho vraždit. Já jsem tím jen chtěl vyjádřit zlost a nesouhlas s mírným trestem, protože si myslím, že ten Syřan měl být z České republiky vyhoštěn,“ prohlásil bývalý horník z Karvinska.

„Učinil tak nepřípustným a urážlivým jednáním, jehož smyslem ale nebylo vzbudit v někom rozhodnutí poškozeného zabít. Jeho čin by však mohl být kvalifikován jako přestupek proti občanskému soužití, a to buď jako hrubá urážka, případně jako schválnost,“ uzavřel.

„Oběsit a poslat to h…o domů.“ „Jsou to opice a podle toho je zapotřebí s nimi nakládat…“ „Na takové je třeba otevřít loveckou sezonu.“ Většina z nich už za to byla odsouzena.