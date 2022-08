Skočil pro cizí batole téměř z pěti metrů do vody, kde bylo po kolena vody. O nebezpečí ale neuvažoval

Jirout, který ve městě provozuje restauraci, podle svých slov vůbec nepřemýšlel, že by seskok mohl být nebezpečný i pro něho. „To víte, že jsem tam neskočil po hlavě,“ usmál se zachránce a dodal, že ale jinak neváhal.

„V tu chvíli by nepřemýšlel nikdo, kolik tam je vody. To je instinkt každého člověka, zachránit dítě,“ řekl skromně v pátek večer, když už klidu seděl s přáteli ve svém podniku.

„Nebo si to aspoň myslím. Když vidíte, jak tam leží bezvládné tělíčko, tak by tam skočil každý. Samozřejmě vám běží hlavou, že si třeba můžete zlomit nohu, ale to je to nejmenší,“ dodal.

“Pohlídejte mi kluka a zavolejte záchranku”! Řekl řidiči projíždějícího auta, kterého stopnul, sundal si boty a skočil z... Posted by Policie České republiky on Friday, August 26, 2022

„Když jsme ho spatřili, tak jsme v první moment vůbec nevěděli, co se to tam plácá. Až po deseti, patnácti sekundách, když jsem viděl zadeček, tak mi to došlo. Ihned jsem zastavil projíždějící auto. Myslím, že zastavilo hned druhé. Vylezl z něho pán, dal jsem mu do ruky svůj telefon, malýho a říkal jsem mu, ať mi ho pohlídá. Pak ten pán tam se mnou byl až do konce,“ pokračoval ve vyprávění.

„Kdo volal záchranku ani nevím. Asi ten pán. Holčička je prý v pořádku, a to je nejdůležitější. Je obdivuhodné, že se ani jí při tom pádu nic nestalo. Když jsme se pak s chlapy koukali, tak ona spadla ze šesti sedmi metrů. A po celé straně domu je asi půlmetrový betonový rantl, který musela minout a těsně vedle toho spadnout do vody. Kdyby narazila na něj, to by bylo horší,“ dodal Jirout.

Batole v Chrudimi vypadlo z okna do řeky, zachránil ho statečný kolemjdoucí Krimi

Okolnosti případu, zejména jak k pádu dítěte do říčky došlo, nyní šetří policisté. Jak uvedla mluvčí Markéta Janovská, v případu zahájili trestní řízení, kvalifikaci činu ale zatím nestanovili.

Restauratérovi, který se angažuje i v nejrůznějších charitativních akcích, například pořádal sbírky pro hendikepované, bude chtít poděkovat starosta Chrudimi František Pilný (ANO).