Šikana mezi vězni. Výprasky holí či močení do jídla řeší soud

Jejich spoluvězni museli strpět například močení do jídla, výprasky holí, škrcení do bezvědomí či tetování vulgárních výrazů po těle. Někteří byli tak zoufalí, že si podřezali žíly, jen aby se dostali pryč.

Svými 205 centimetry a 110 kilogramy budil strach zejména Procházka, který měl hlavní slovo, a všichni se mu raději vyhýbali obloukem. Schovat se před ním snažili hlavně ve chvíli, kdy byl údajně zdrogovaný. „Odmontoval násadu od koštěte a v kuse mi asi hodinu mlátil do zad, rukou i nohou, dokud jsem nebyl fialový. Celé to bití vysílal mobilem živě přes videohovor nějakému kamarádovi. Pak se tomu smál. Když jsem se ho ptal, proč to dělá, řekl, že se mu líbí, jak křičím,“ vypověděl jeden z vězňů. Z obviněného měl takový strach, že se to bál oznámit. „Uvažoval jsem o sebevraždě. Nešlo to dál snášet. Ze společné cely nebylo úniku,“ dodal.