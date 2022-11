Seniora vydírali kvůli erotickým fotkám. Pachatelům dal 140 tisíc

Jenže o několik dní později přišli přímo do bytu vydíraného. „Po chvíli žena odešla do ložnice, kde uviděla příruční tašku. Následně se o tašku začala se sedmaosmdesátiletým mužem přetahovat. Muž ale po chvíli upadl, toho žena využila a z tašky vzala obálku s finanční hotovostí a z bytu utekla,“ popsal loupež Kopřiva. To ale nebylo všechno. V listopadu obviněný muž telefonoval seniorovi, že chce další peníze, jinak fotky zveřejní . A senior opět zaplatil.