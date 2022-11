Šéf brněnské kriminálky vynášel informace ze spisů. Dostal pokutu 100 tisíc

Machalu za zneužití pravomoci úřední osoby potrestal brněnský městský soud pokutou 100 tisíc korun. Pro Machalu takový verdikt znamená neslavný konec u policie po 27 letech služby. Machala přitom není žádný „obyčejný“ policista, v roce 2002 stál například v čele speciálního týmu Mlýn, který zřídil tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross.

Osudným se Machalovi stalo přátelství s Kosmákem a současně vyšetřování kauzy Pavla Hubálka podezřelého z kupčení s brněnskými městskými byty.

„Byl si vědom, že Kosmák Hubálka zná a přicházel s ním do styku. Věděl, že Kosmák mohl být zapojen do nezákonného jednání, a přesto Kosmákovi sděloval neveřejné informace z trestního řízení, vzal ho k domovní prohlídce u Hubálka doma a nechal jej nahlížet do nalezených listin,“ prohlásil v rozsudku soudce Jaroslav Chochola.

„Zkušenému policistovi by se takové věci neměly stávat. Informování informátora nelze charakterizovat jinak než jako přímé ohrožení vyšetřování,“ zdůraznil soudce s tím, že od Kosmáka šly navíc informace k dalším lidem na radnici.

Někdo chce krýt trestnou činnost politiků, hájil se Machala

Machala celou dobu vyšetřování tvrdil, že před soudem stojí kvůli tomu, že se dostal moc blízko k rozpletení trestné činnosti dalece přesahující Stoku, do níž měly být namočeny špičky české politiky. O tom totiž mluvil právě Hubálek.

Byt pro oblíbenou výčepní pana předsedy. Šéfka kontrolního výboru líčí, jak se mělo přidělovat v Brně Krimi

„Obžaloba neprokázala vůbec nic, protože nebylo co prokazovat. Nikdy v životě jsem se nesetkal s takovou arogancí veřejné moci. Cítím se politickou obětí, neboť někdo tu chce krýt trestnou činnost politiků. Proces je zinscenovaný, předkládané důkazy slouží jen k očerňování mé osoby. Po 27 letech u policie je mi z toho smutno, nikdy jsem nevěřil, že na konci mé kariéry bych měl něčemu takovému čelit,“ řekl Machala ve své závěrečné řeči.

„Znám výpověď Hubálka a vím, že ta věc nekončí jen u Bradáče,“ poukázal Machala na případ razie v Brně na začátku října, po které skončil v rukou detektivů a pak i ve vazbě předseda bytové komise radnice Brno-střed a vlivný člen brněnské ODS Otakar Bradáč právě kvůli údajné korupci při přidělování bytů.

„Je tu podezření, že to sahá až do nejvyšších pater politiky. Kdyby nebylo Machaly a jeho kolegyně Broďákové, nebyly by další aktuální případy v Brně, které teď státní zastupitelství dozoruje. Možná jen jeho nasazení mohlo mít znaky přehnané horlivosti,“ přizvukoval Machalův obhájce Pavel Hála.

Naopak státní zástupkyně Petra Lastovecká měla o policistově nekalé činnosti jasno. „Mezi Machalou a Kosmákem panoval přátelský vztah. Obžalovaný jako erudovaný policista si byl vědom toho, kdo Kosmák je a kde pracoval, s jakými lidmi se stýká, a věděl, že mu předává neveřejné informace,“ zdůraznila Lastovecká.

Odposlechy ukázaly časté kontakty

Zásadním důkazem proti policistovi byly zajištěné odposlechy dokazující čilé kontakty mezi oběma muži, kteří byli takřka v každodenním kontaktu, kdy si buď volali nebo mudrovali u piva v brněnských restauracích.

„Pavlík (Hubálek, pozn. red.) si tě bral do huby špinavé dnes,“ informoval například Machala Kosmáka poté, co měl po výslechu Hubálka. „Aha, a co jako? To je kretén,“ reagoval Kosmák. „Řeknu pak osobně, je to blb. Ale něco z něj vypadlo. Jako o tobě nic důležitého. Jen že vás vzpomněl. A Švachuli, co je zač?“ zajímalo Machalu. „Švachula je místostarosta,“ vysvětlil Kosmák.

Právě Jiří Švachula (dříve ANO) stál v čele korupční chobotnice tyjící ze zadávání veřejných zakázek v Brně v kauze Stoka.

Spolu s Machalou stála před soudem i jeho podřízená Jitka Broďáková, které žalobkyně kladla za vinu, že si neoprávněně přisvojila několik tisíc korun určených jako odměny pro jednání s informátory. Podle soudce Chocholy se v tomto případě nejednalo o trestný čin, ale mohlo by jít o kázeňský přestupek.