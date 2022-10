Byt pro oblíbenou výčepní pana předsedy. Šéfka kontrolního výboru líčí, jak se mělo přidělovat v Brně

„Mám potvrzené to, že se zásah týká právě naší městské části,“ řekla Spilková Právu.

Opoziční zastupitelka (na radnici vládne ODS s ANO a KDU-ČSL) uvedla, že na problematický způsob, jakým postupovala bytová komise, dlouhodobě upozorňovala.

„Dlouhodobě jsme kritizovali nestandardní praktiky na bytové komisi. Pan předseda Bradáč na moje výtky nereagoval, nereflektoval připomínky. Primárně by se problém měl týkat právě skončeného volebního období. Říkáme tomu Stoka 2,“ řekla s odkazem na nedávnou korupční kauzu Stoka, která se týkala stejné radnice a která smetla mimo jiné bývalého místostarostu radnice Jiřího Švachulu (dříve ANO).

Policie zasahuje v Brně. Zadržela osm lidí kvůli přidělování městských bytů Krimi

Podle oficiálních informací policie zadržela osm lidí kvůli podezření z páchání trestné činnosti při přidělování městských bytů a nebytových prostor v Brně. Policisté vedou trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině, zvlášť závažného zločinu přijetí úplatku spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby.

V bytové komisi to podle Spilkové fungovalo tak, že předseda často vybral jednoho ze zájemců o byt a řekl, že zrovna tento člověk by ho měl dostat. A protože v komisi měla radniční koalice většinu, nebyl to problém.

„Například vybral svou oblíbenou výčepní, která prý přišla o manžela a měla by dostat byt. A dostala ho. Bohužel je to tak, že je obrovský přetlak žadatelů, o každý byt se hlásí desítky zájemců a je těžké vybrat jednoho, protože nejsou žádná závazná kritéria. A tak část žadatelů přidá motivační dopis, kterým chtějí komisi oslovit. Problém je, že údaje z dopisu nikdo neověřuje,“ posteskla si Lukášová Spilková s tím, že tak lidé mohou lhát o svém zdravotním stavu či životních patáliích.

Městská část podle ní nemá koncepci, jak s obecními byty nakládat, takže velká část z nich prý nakonec asi připadne lidem s dostatečně zajímavým příběhem.

„Měli jsme žadatelku, která si vylhala, že má imobilní dítě a čeká další. Pan předseda Bradáč ji navrhl. Jenže se z veřejně dostupných zdrojů ukázalo, že paní je tzv. influencerka, která dává na sítě snímky ze života, kde má zdravé dítě, těhotná není a chystá se na plastiku. Přidělení bytu se nám pak naštěstí ve spolupráci s panem starostou (Vojtěch Mencl, ODS, pozn. red.) podařilo zastavit,“ popsala Lukášová Spilková.

Aktualne.cz k úterní razii uvedlo, že policisté zasahují u Otakara Bradáče, který je známý ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) - byl jeho někdejším obchodním partnerem a také advokátním koncipientem. Z jeho bytu v centru Brna policisté vynášeli věci do přistavených automobilů.

V zářijových volbách Bradáč obhájil mandát zastupitele Brna-střed, přičemž v končícím volebním období vede na stejné radnici bytovou a dislokační komisi, které rozhodují o tom, komu radnice přidělí byty.

Tiket do privatizace?

Předsedkyně kontrolního výboru Spilková k praktikám v bytové komisi dále řekla, že každý člen mohl navrhnout kohokoli ze žadatelů, nebyla to jen výsada předsedy. „Upozorňovala jsem na to dlouho, ale nikdo neposlouchal, všichni se jen smáli. Měla jsem pocit, že je to amorální a že to má velký korupční potenciál. Neříkám, že všechny přidělené byty byly dány takto, ale nějaká část asi ano,“ podotkla.

Přidělení obecního bytu přitom není jen o levném nájemném na často lukrativní adrese. „Musíte pochopit, že je to nejen vstupenka k dobrému nájmu, ale také tiket do privatizace. Privatizace domu s obecním bytem, který máte, může přijít za rok, nebo za deset let, ale ta šance tam je. Navíc mám informace o tom, že desítky bytů lidé, kteří je dostali, neobývají, ale pronajímají je studentům nebo cizincům. Ti platí v hotovosti a nemají potuchy o tom, že jsou součástí nějakého šedého systému. To se ale těžko prokazuje, když kontrolu v bytě ohlásíte dopředu,“ dodala.