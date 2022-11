Rozzuřený zákazník rozbil v Praze taxikáři lahev o hlavu

Zákazník nasedl do taxi 4. září nad ránem a chtěl odvézt do ulice Komunardů. Po zastavení se s taxikářem pohádal kvůli placení, načež zákazník vystoupil a snažil se utrhnout zpětné zrcátko.

„Řidiči se to nelíbilo, vystoupil z vozidla, a když se ohradil, aby toho podezřelý nechal, jako odpověď dostal skleněnou lahví do hlavy, a to tak silně, až se rozbila. Útočník v ataku pokračoval a dočasnou dopravní značkou poškodil kapotu vozu,“ vylíčil mluvčí policistů Jan Rybanský.