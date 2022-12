Prostě jsem vybouchl, řekl obžalovaný v případu zlynčování souseda

Byly dvě hodiny ráno, když partnerskou dvojici v domku na návsi vyděsilo bouchání na dveře. Rány ještě doprovázel křik: „Slyšíš, ty hajzle!“ Když 43letý muž otevřel, popadlo ho několik chlapů ze sousedství a vytáhlo ven. Tam jej měli mlátit a kopat do hlavy. Následně mu jeden z útočníků přiložil k hlavě motorovou pilu a vyhrožoval, že ji uřízne. Napadený muž později společně s partnerkou skončili v péči psychiatra kvůli posttraumatické stresové poruše.

Podle spisu se mělo jednat o odplatu za údajně hanlivá slova o nezletilých dětech dvou útočníků. Napadený muž totiž několik týdnů předtím dal jednomu z chlapců pár facek za údajně opakované lumpárny a pokus o fyzické napadení jeho partnerky, přičemž následně u policejního výslechu oba mluvili o nevhodném chování některých dětí v obci.

„Obžalovaní poškozenému vyhrožovali, že pokud s partnerkou nezmění nebo nestáhnou svoji výpověď ohledně dětí, kterou se cítili být pošpiněni, tak je zabijí a zničí,“ uvedla žalobkyně Věra Brázdová.

Foto: Patrik Biskup , Právo Čtveřice obžalovaných u soudu

„Ke konfliktu došlo, ale ne vše je úplně pravda. Neměl jsem důvod je vydírat. Já ani nevěděl, co vypovídali. Je mi to líto, že to dospělo až tak daleko. Sehrál v tom svoji roli alkohol, měl jsem dvě promile. Prostě jsem vybouchl,“ uvedl před soudem Hadrava.

K samotné potyčce uvedl, že šel z hospody kolem baráku poškozeného. „Kopl jsem do dveří a vytáhl ho ven. Řekl jsem mu, aby nemlátil děti ze vsi. Pak došlo k potyčce, do které se zapojil už i Láďa. Já mu dal tři rány pěstí do obličeje,“ pokračoval obžalovaný muž. Popřel, že by použil motorovou pilu. Podle svých slov si ji nesl z hospody, ale ještě než došel k domu poškozeného, odložil si ji prý na cestě.

Další z obžalovaných Ladislav Šilhavý řekl, že se jeho manželka nejprve snažila Zdeňka uklidnit. „Poškozený jí ale začal nadávat, že je kráva a že si má svoje děti, které nazval parchantama, lépe vychovat. To jsem si nenechal líbit a šel na něj. Vzal jsem ho kolem krku a praštil jsem s ním o zem,“ prohlásil Šilhavý.

Útočníci lynčovali souseda. Ke krku mu dali motorovou pilu Krimi

Když partnerka napadeného muže zaslechla rány na dveře, tušila, že bude malér. „Už jak nadávali, tak jsem se hrozně bála. Přítel má ale pro strach uděláno a otevřel. V tu chvíli ho tři chlápci čapli a vytáhli ven. Tam s ním flákli na silnici a odtáhli ho kus dál od domu, kde se do něho pustili hlava nehlava. Nemohl se vůbec bránit, jen je prosil, aby mi neubližovali,“ popisovala žena dramatické okamžiky.

Podle jejích slov se pak hlavní útočník vrátil do domu a začal ji mlátit a škrtit. „Řval na mě, co jsme si to dovolili, a chtěl po nás, abychom změnili výpověď na policii ohledně okolností, za kterých přítel vlepil jeho synovi pár facek. Chtěl po mně půl milionu výměnou za to, že nám dá pokoj,“ pokračovala žena.

Nezastírala, že chlapec tehdy nějakou tu ránu od přítele schytal. „Děcka nám tady ve vsi dělají schválnosti, například házejí odpadky do zahrady nebo ničí věci. Naposledy rozbila zvonek. Když jim vynadáte, tak se vám akorát vysmějí. Když jdete za jejich rodiči, tak je hájí, že jsou to jen děti. Když už se mě ale ten hoch pokusil kopnout do břicha, přítel ho šel srovnat,“ uzavřela žena.