Útočníci lynčovali souseda. Ke krku mu dali motorovou pilu

Za incident z května 2019, po kterém napadený muž skončil v nemocnici, nyní posílá státní zástupkyně k soudu čtyři muže. V jejich jednání spatřuje trestné činy vydírání, porušování domovní svobody a výtržnictví. Navrhuje, aby jim soud uložil nepodmíněné tresty od pěti do šesti let vězení.

Podle spisu se mělo jednat o odplatu za údajně hanlivá slova o nezletilých dětech dvou útočníků. Napadený muž totiž několik týdnů předtím dal jednomu z chlapců pár facek za údajně opakované lumpárny a pokus o fyzické napadení jeho partnerky, přičemž následně u policejního výslechu oba mluvili o nevhodném chování některých dětí v obci.

„Obžalovaní poškozenému vyhrožovali, že pokud s partnerkou nezmění nebo nestáhnou svoji výpověď ohledně dětí, kterou se cítili být pošpiněni, tak je zabijí a zničí,“ citovala z obžaloby mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Útočník zbil v Praze na dětském hřišti muže. Bezdůvodně Krimi

„Něco takového už nechci v životě zažít. Je to pro mě naprosto nepochopitelné. Nejhorší byla ta bezmoc, stála jsem a koukala na to, jak mého blízkého člověka kopají do hlavy a šlapou po něm,“ řekla Právu přítelkyně poškozeného, které stejně u jejího partnera prožité trauma narušilo psychiku natolik, že se u nich rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Do smrti prý nezapomene, jak jeden z agresorů držel partnerovi pod krkem motorovou pilu a řval, že ho zabije. „Do toho jej ostatní povzbuzovali, ať mu ještě pořádně naloží. Byla jsem strachy na pokraji zhroucení, a přitom nemohla vůbec nic dělat. Naštěstí se mi podařilo dostat k telefonu a zavolat pomoc,“ dodala.

Děti je šikanují

Když zaslechla rány na dveře, tušila, že bude malér. „Už jak nadávali, tak jsem se hrozně bála. Přítel má ale pro strach uděláno a otevřel. V tu chvíli ho tři chlápci čapli a vytáhli ven. Tam s ním flákli na silnici a odtáhli ho kus dál od domu, kde se do něho pustili hlava nehlava. Nemohl se vůbec bránit, jen je prosil, aby mi neubližovali,“ popisovala žena dramatické okamžiky.

Podle jejích slov se pak hlavní útočník vrátil do domu a začal ji mlátit a škrtit. „Řval na mě, co jsme si to dovolili, a chtěl po nás, abychom změnili výpověď na policii ohledně okolností, za kterých přítel vlepil jeho synovi pár facek. Chtěl po mně půl milionu výměnou za to, že nám dá pokoj,“ pokračovala žena.

Nezastírala, že chlapec tehdy nějakou tu ránu od přítele schytal. „Děcka nám tady ve vsi dělají schválnosti, například házejí odpadky do zahrady nebo ničí věci. Naposledy rozbila zvonek. Když jim vynadáte, tak se vám akorát vysmějí. Když jdete za jejich rodiči, tak je hájí, že jsou to jen děti. Když už se mě ale ten hoch pokusil kopnout do břicha, přítel ho šel srovnat,“ uzavřela žena.