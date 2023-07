Potvrzeno. Čermák půjde za propagaci terorismu do vězení na 5,5 roku

„I kdyby hypoteticky někteří občané vyslyšeli jeho výzvy a vtrhli by do parlamentu, nešlo by o terorismus,“ prohlásil Naxera a jal se přednášet definice terorismu z různých zdrojů jako je ministerstvo vnitra, BIS nebo wikipedie. „Je zcela absurdní, aby terorista veřejně vyzýval ke spáchání útoků,“ řekl dále. Podle Naxery šlo maximálně o vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.