Bezprecedentní. Musí padat tresty, hodnotí advokáti vtrhnutí zfanatizovaného davu do soudní síně

„Je to zcela bezprecedentní případ. Je to něco, co by se dít nikdy nemělo, aby takovýmto způsobem působili na orgán státní moci, kterým je nezávislý soud. To musí mít svůj důsledek a postih. Není možné, aby si veřejnost vynucovala vstup do jednací síně nebo zastrašovala soud, to je absurdní,“ komentoval dění u pražského městského soudu advokát Jaroslav Ortman.

Soudkyně v takovém případě podle něj nemůže narušitele potrestat na místě, ale může jednat pořádkovými pokutami. S tím souhlasí i advokát Jan Černý.

„Ti, co napadli soud a protiprávně vnikli do jednací síně, se dopustili trestného činu, při kterém soudce nemá jinou možnost než sankcionovat finančně. Následně to bude předáno orgánům činným v trestním řízení od prvního stupně, což je policie, potažmo státní zástupce. Soudu to pak přijde k řešení až jako případ. Společenská nebezpečnost je zde vysoká,“ řekl Právu Černý.

„Zákon jsme my.“ Dav vtrhl do soudní síně s Peterkovou Krimi

Redakce se také obrátila na mluvčího Městského soudu v Praze Adama Weniga, ten však během úterního odpoledne nebyl k zastižení.

Jak zmínil advokát Černý, členové davu příznivců Peterkové, kteří se takto chovali a strkali se s členy justiční stráže, se mohli dopustit jak násilí proti orgánu veřejné moci, tak násilí proti úřední osobě, za což jim hrozí několikaleté vězení.

„Výše sazby by byla určena podle podmínek, jaké by naplnili, je tam hned několik odstavců,“ zmínil Černý.

Vniknutí do soudu už je opravdu krajní případ. Jan Černý, advokát

„Podle mého názoru tam mohlo dojít k nebezpečí kontaktu těchto lidí se senátem. To neznamená, že by tam nutně muselo ke kontaktu a strkanici dojít, ale stačí tam to nebezpečí. Aby byla prokázána snaha lidí vniknout až do blízkosti senátu,“ doplnil.

Sám podobnou situaci taktéž nezažil, popsal však, že při potenciálním riziku soud dopředu podnikl opatření, aby k vyhrocené situaci nemohlo dojít.

„V těchto potenciálních případech si myslím, že by to už někdo odhadnout mohl. Odpovědní lidé by se měli zabývat tím, zda k něčemu podobnému může dojít. Vniknutí do soudu už je opravdu krajní případ,“ upozornil advokát Černý.

Incident řešil i ministr

Ministr Blažek probral incident s šéfem Vězeňské služby Simonem Michailidisem a předsedkyní soudu Jaroslavou Pokornou, aby se předešlo opakování excesu.

„Zatím není známo žádné pochybení justiční stráže,“ uvedlo ministerstvo.

Foto: Pavel Jaňurek, Novinky Policejní těžkooděnci u Městského soudu v Praze

K soudnímu jednání v kauzách dezinformátorů Jany Peterkové, ale i Patrika Tušla nebo Tomáše Čermáka v minulosti pár desítek podporovatelů pravidelně chodilo. Až na výkřiky během jednání nebo nedovolené vysílání na sociální sítě však k podobnému vyhrocení situace dosud nedošlo.

U pražského městského soudu se sešly desítky fanoušků Peterkové, která u Obvodního soudu pro Prahu 4 za šíření poplašné zprávy o covidu dostala v zimě dvouletou podmínku. Nejprve se davu nelíbilo, že se do jednací síně nevešli všichni příznivci, po zahájení jednání pak začali vykřikovat nahodilá hesla jako „zákon jsme my“, nebo „gestapo, gestapo“.

Jednoho ze zadržených odvezla sanitkaVideo: Novinky