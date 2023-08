Policie už vyslýchá muže, který měl napadnout dvě Ukrajinky v Plasích

Jak Novinky informovaly, obě ženy ve věku 34 a 44 let, které s sebou měly malé děti, napadl řidič poté, co zjistil, že jsou Ukrajinky. Později se k němu přidali další dva muži, jejichž totožnost policie zatím nezná a pátrá po nich. Mladší z cizinek po útoku skončila v nemocnici se zlomeninami v obličeji.

„Nejdříve jsem dostala tři rány pěstí do tváře. Potom mě začal tahat za vlasy, abych vstala. Vzápětí se vrhl na Lily,“ líčila 44letá Tetiana další sled událostí.

„Chtěla jsem zavolat policii, když zezadu ke mně přistoupili nějací další dva muži, kteří mě praštili do zad a já upustila klíček na zem. Sebral ho pak ten první útočník, nasedl do auta a z místa ujel. To už k nám mířily dvě mladé holky s klukem a volaly policii se záchrankou, protože Lily ležela bezvládně na zemi a tekla jí krev z obličeje,“ dodala Tetiana.