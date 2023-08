Jste z Ukrajiny? zeptal se řidič žen. Pak je zbil

„Nejdříve jsem dostala tři rány pěstí do tváře. Potom mě začal tahat za vlasy, abych vstala. Vzápětí se vrhl na Lily,“ líčila Tetiana další sled událostí.

„Chtěla jsem zavolat policii, když zezadu ke mně přistoupili nějací další dva muži, kteří mě praštili do zad a já upustila klíček na zem. Sebral ho pak ten první útočník, nasedl do auta a z místa ujel. To už k nám mířili dvě mladé holky s klukem a volali policii se záchrankou, protože Lily ležela bezvládně na zemi a tekla jí krev z obličeje,“ pokračovala Tetiana.