Opilec vyhrožoval ve frontě na úřadu, potrestali ochranku

Pro druhou možnost se rozhodl hlídač Vítězslav Musil, který vyhrožujícího muže odstrčil z fronty. Jenže muž, který byl, jak se pak ukázalo, opilý, upadl tak nešťastně, že si rozbil hlavu. A byl to hlídač, kdo skončil u soudu.

Předloni v září si Musil, který pracoval na úřadu práce na brněnské Polní ulici jako ochranka, ve frontě všiml značně nervózního muže. „Byl nevrlý, a tak jsem se na něj zaměřil. On najednou začal vy­řvávat, že tady všechny pozabíjí, že všechny postřílí,“ popsal Právu Musil. „Hned jsem mu řekl, aby s tím přestal. Byl klid asi na dvě vteřiny a pak začal znovu křičet,“ dodal.

„Přistoupil jsem k němu blíž a on se mě pokusil napadnout. Uhnul jsem hlavou před jeho ránou, praštil mě jen do ramene. Měl bundu a já nemám rentgenové oči, nevidím mu do kapes, jestli tam má nůž nebo střelnou zbraň,“ popisoval hlídač s tím, že se mezi lidmi začala šířit panika.