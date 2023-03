Obžalovaní chtěli unést dceru podnikatele. Utekla jim do jiného auta

Kolář pak zbraní rozbil boční okénko a do auta nastříkal dráždivý sprej. Dírou znovu mířil ženě na hlavu. V tu chvíli po úzké silnici přijelo další auto, které nemohlo projet kvůli otevřeným dveřím jednoho z fordů. Kolář v tu chvíli schoval pistoli za záda a šel dveře zavřít, čehož žena využila, vyběhla ze svého auta a skočila do přijíždějícího vozu. Jeho osádka ženu pak rychle odvezla pryč a pomohla jí zavolat pomoc.

Zatímco Chalupecký obžalobu hned odkýval, jeho kumpán Kolář soudu nejdříve nabídl mírnější verzi události. „Doznávám, že jsem ji zastavil a žádal jsem ji, aby jela se mnou. I to okno jsem rozbil, ujely mi nervy, na to jsem použil tu zbraň. Ale rozhodně nedoznávám, že bych ji chtěl unést a někam vozit, to by bylo hloupé. Potřeboval jsem jen dokončit faktury kvůli daním,“ řekl Kolář. Po krátké pauze ale náhle změnil názor a souhlasil s tím, že vše se odehrálo tak, jak popisovala obžaloba.