Obžalovaného z vraždy pracovnice Úřadu práce soud musel nechat dvakrát vyvést. Okřikoval soudce, nadával kdekomu

„Nezjistili jsme u obžalovaného žádnou forenzně významnou duševní poruchu, která by snižovala ovládací či rozpoznávací schopnosti ve vztahu k projednávané věci,“ uvedla psychiatrička Monika Holečková. Dvořák má podle znalců smíšenou poruchou osobnosti, je paranoidní, narcistní, trpí bludy, je přesvědčen o vlastní výjimečnosti, o svém dobrém charakteru a vlastní charakternosti a necharakterním chování ostatních. Ochranné léčení ale prý nemá v takových případech smysl.

„Obáváme se možnosti opakování nějakého obdobného protiprávního jednání,“ dodala nicméně Holečková. Dvořák je totiž podle posudků přesvědčen o oprávněnosti vzít spravedlnost do svých rukou.

Dvořák zastřelil loni 29. června zaměstnankyni Úřadu práce v Praze 2. Podle spisu proto, že mu v roce 2016 nepřiznala podporu v nezaměstnanosti. Dvořák vešel do kanceláře a bez varování, aniž by ženě dal jakoukoliv možnost se bránit, vytáhl pistoli a ženu zasáhl do břicha. Žena na následky zranění ještě týž den zemřela. Dvořáka po několika hodinách dopadla policie v centru Prahy. Zastřelené měl Dvořák kvůli nepřiznání dávek už v minulosti písemně vyhrožovat napadením.