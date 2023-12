Obec Hostouň a Klánovický les spojují dva vrahy. Střelce z fakulty a Lubinu

Někteří místní lidé si spojitost obou mladých střelců vybavují. „Jsme snad líheň nějakých takových lidí,“ pozastavila se nad tím jedna z místních žen. Sama bydlí v domě téměř uprostřed cesty mezi oběma střelci. „Je to neuvěřitelné, že se to takhle sešlo,“ divila se.

Kromě toho, že jsou oba střelci Davidové a bydleli v Hostouni, mají společnou ještě jednu věc. Klánovický les. David Lubina, který v roce 2005 nejprve ohrožoval v Praze ženu s kočárkem a pak zastřelil Michala Velíška, který se jí zastal, se po činu schovával. Tři týdny přebýval v úkrytech a právě v Klánovickém lese. Nyní i student David K. je podezřelý, že to byl právě on, kdo zastřelil minulý týden mladého muže i s dítětem ve stejném lese.

Lidé z obce a sousedé jsou událostí stejně překvapení jako všude jinde. „Vůbec by mě nenapadlo, že by něco takového mohl udělat. Kamarádka ho znala, říkala, že s ním jezdila autobusem, ale nikdy se prý s nikým nebavil a spíš koukal skrz lidi. Byl ale slušný, chodil v obleku, s aktovkou, někdy kloboukem a byl hodně chytrý. Ve škole byl jedničkář, možná šprt a děti se s ním prý moc nebavily, tak byl samotářský, uzavřený do sebe, žil si ve svém světě,“ řekla Právu sousedka, jejíž jméno redakce zná, ale žena ho nechtěla zveřejnit.

O tom, že by mladík shromažďoval zbraně, nikdo z okolí netušil. „Vůbec by mě to nenapadlo. A je zvláštní, že otec nezjistil, že měl syn ve sklepě zbraně, prý toho bylo hodně. Možná mu na to přišel, možná mu chtěl zabránit, ale on ho zastřelil. Těžko říct, co se tam mohlo stát,“ dodávala žena z Hostouně.