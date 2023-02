Nenáviděl jsem je, všechny tři. Obžalovaný vysvětloval vyvraždění své rodiny

Muž před soudem všechny tři vraždy doznal. K činu ho prý přivedlo to, že s příbuznými měl spory. „Plánoval jsem to, ale do poslední sekundy jsem nevěděl, jestli se to stane. Nenávist u mě zvítězila a spáchal jsem to. Nenáviděl jsem je, všechny tři. Bezdůvodně mě uráželi, stupňovalo se to. Já jsem nechtěl mít spory, chtěl jsem jen normálně fungovat a nevšímat si jich,“ prohlásil.

Byly to takové drobné věci, které se v průběhu času akumulovaly obžalovaný

Předsedkyni senátu Jaroslavu Bartošovou zajímalo, co tak hrozného se muži v rodině dělo. „Byly to takové drobné věci, které se v průběhu času akumulovaly,“ nedokázal si vzpomenout na žádné zásadní ústrky muž, který nedokončil bakalářské studium na univerzitě a do svých třiceti let vlastně nikde pořádně nepracoval.

„Proč jste z toho domu ve vašem věku už neodešel?“ zajímalo dál soudkyni Bartošovou. „Chtěl jsem, ale nevěděl jsem, jak se odstěhovat, nemohl jsem najít stabilní práci. Zkoušel jsem všechno, ale prostě jsem se nemohl nikde uchytit,“ stěžoval si muž.

„Nepamatuji se, je to už rok“

O samotných vraždách se mu mluvit nechtělo. „Nevím, nepamatuji si, je to už rok,“ byla jeho nejčastější odpověď na dotazy soudkyně. „A nože jsem spíš při broušení ztupil, jestli mi rozumíte,“ rozpomenul se.

Za trojnásobnou vraždu mu státní zástupkyně Eva Žďárská navrhla třicet let vězení nebo doživotí. „Jednal po předchozím uvážení, zvážil rozhodující okolnosti včetně zvolení místa a času útoku se znalostí časového harmonogramu členů rodiny. Zvolil si i nože a mezi jednotlivými útoky je brousil. Útok vedl s velkou razancí a intenzitou,“ dodala Žďárská.

Nebývalá tragédie se začala psát 29. dubna ráno v jednom z domů v Kostelci. První obětí byl čtyřiadvacetiletý bratr obžalovaného. „Ten seděl na židli a obžalovaný ho napadl dvěma noži, bodal ho do krku, hlavy, hrudníku, břicha i do nohou. Příčinou smrti bylo vykrvácení v důsledku 80 bodnořezných ran,“ prohlásila v obžalobě Žďárská.

Tělo po útoku odtáhl do kuchyně a předsíň uklidil, aby si další členové rodiny ničeho nevšimli a mohl pokračovat. Eva Žďárská, žalobkyně

Poté, co bratra ubodal, odešel muž v klidu do svého pokoje v horním patře domu a čekal na příchod dvaadvacetileté sestry. Ta se vrátila do domu po 11. hodině.

„V předsíni domu ji v úmyslu usmrtit napadl tak, že ji opakovaně bodal do celého těla, napadená se ještě aktivně bránila. Bezprostřední příčinou smrti bylo vykrvácení ze 104 ran. Tělo po útoku odtáhl do kuchyně a předsíň uklidil, aby si další členové rodiny ničeho nevšimli a on mohl pokračovat v útoku,“ líčila státní zástupkyně.

Krátce po poledni přišla domů jeho sedmnáctiletá sestra, která jako jediná šílené řádění přežila. Vyděšenou dívku donutil se svléknout do spodního prádla, sebral jí telefon, aby nemohla přivolat pomoc, a pak ji zamkl na toaletě.

Následně si v kuchyni začal brousit nože, jeden útočný s délkou čepele 20 centimetrů a druhý zákopový s masivním chráničem ruky s délkou čepele 19 centimetrů.

Po druhé hodině odpolední uslyšel přijíždět auto řízené otcem. „Když ten otevřel vchodové dveře, napadl ho a bodl do krku. Otec se snažil z místa utéct, ale po několika krocích padl na zem. Obžalovaný ho tam opakovaně bodal do celého těla, zasadil mu 66 ran,“ popsala státní zástupkyně.

Policii a záchrannou službu osudný den přivolal čtrnáctiletý chlapec, který kolem domu procházel ve chvíli, kdy muž bodal svého otce. Pobodanému muži před domem se pokoušel poskytnout první pomoc. Pachatel mezitím vešel do domu, zamknul a šel do pokoje, kde čekal na policii. Podle policie při zatýkání nekladl odpor.