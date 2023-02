Muže umlátili a uřízli mu ucho. Soud potvrdil 18 let za brutální vraždu v Praze

Dvojice Moldavanů na konci roku 2013 podle spisu brutálně umlátila k smrti svého lotyšského známého v bytě pětatřicetileté Ukrajinky. Muži u ní pili alkohol, ona následně odešla do práce. Tehdy podle ní ještě muži nepůsobili opile. Situace se ale zvrtla po jejím odchodu.

„Nemám co dodat, jen to, že toho lituju,“ uvedl u soudu Pavlovschi. Po vraždě uprchl přes Ukrajinu do Moskvy, loni v září ho Ruská federace vydala. Spolu se Sculschim budou po odpykání trestu vyhoštěni z ČR na neurčito.