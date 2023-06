Na červenou v protisměru. Policie v Brně natočila jízdu dvojice na elektrokoloběžce

„Zapomenout nesmí ani na používání ochranné přilby, která je navíc do 18 let věku povinná. Ale i dospělým je nošení helmy silně doporučeno, a to v každém terénu i na cyklostezkách mimo silnice. Při pádu bez helmy totiž může dojít k vážnému zranění hlavy,“ vysvětlil mluvčí.