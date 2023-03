Myslela, že hraje ve filmu. Soud řeší, proč žena spustila hasicí systém v Národním muzeu

Více toho u soudu prozradila její matka. Dívka jí po činu prý sdělila, že do muzea šla s tím, že se tam natáčí film. Ve scénáři prý měla zmáčknutí tlačítka. Matka dále uvedla, že její dcera už v minulosti trpěla hlasy v hlavě, jako by jí režisér říkal, co má dělat, lidé na ulici byli komparzisti.