Policista na Karlovarsku úmyslně zapálil les. Chtěl být akční

Úplně pod kontrolu dostali hasiči oheň až po deseti hodinách. Stíhaný policista je podle zjištění Práva členem dobrovolných hasičů v nedalekých Stanovicích. „Bohužel, je to tak. Udělal nám velkou ostudu. Je mi to líto, když vidím, jak spousta kluků tady udělala hromadu užitečný práce, makají a dělají pro lidi. Pak to jeden člověk všem pokazí,“ reagoval velitel místní jednotky Jiří Buček.