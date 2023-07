Muž si na Dalešické přehradě vyjel na pramici, na břehu se mu zatím potápělo auto

„Zaměřujeme se nejen na kontrolu plavidel, ale zajímá nás také všechno, co se děje v zátokách kolem přehrady. Tam se jiným způsobem nedostaneme a rekreanti a turisté na to často spoléhají. Občas zjistíme například nedovolené táboření, nedovolené vjezdy osobních automobilů nebo rozdělávání ohňů v lese nebo na okraji lesa. Především v době letního období by mohl požár, který by se vymknul kontrole, způsobit rozsáhlé škody a následky. Proto při řešení zjištěných přestupků postupujeme nekompromisně,“ vysvětlil policista Vladimír Doležal.