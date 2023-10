Mohly za to asi i ty bylinky v jägermeisteru, hájil se Moldavan, který podřízl kolegu

K činu došlo loni na začátku srpna, kdy se Marteniuc podle veřejného žalobce dostal do křížku s kolegou, který měl za úkol vést docházku na stavbě, kde všichni pracovali.

„Nedaleko ubytovny poškozeného napadl pěstí a srazil ho na zem, napadený ztratil nakrátko vědomí. Pak za ním obžalovaný přišel do jeho pokoje na ubytovně, opakovaně jej udeřil pěstmi a pak jej pořezal nožem na krku,“ popsal státní zástupce.

„Po útoku, kdy napadený omdlel, jej nechal svému osudu. Přitom si musel být vědom, že takovým útokem na krk mohlo dojít k život ohrožujícímu zranění,“ dodal státní zástupce s tím, že jen díky shodě náhod čepel nezpůsobila hluboké poranění krku.

Manželskou hádku na Chebsku slyšela celá ubytovna, muž ji ukončil nožem

Muž se u soudu dušoval, že neměl zlé úmysly. „Vlastně jsem za ním přišel, abych se mu omluvil za to předchozí napadení, nechtěl jsem mu škodit nebo ho zabít. Nesl jsem dvě plechovky piva, jednu pro něj a jednu pro mě. Chtěl jsem se udobřit. Jenže on začal něco česky říkat, rozuměl jsem slovu ‚kurva‘ a to mě zasáhlo. Na stole byl odlamovací nůž, ten jsem vzal a pořezal ho,“ přiznal se Marteniuc.

„Jak mu začala téct krev, lekl jsem se a uvědomil si, že jestli jsem ho řízl do tepny, tak vykrvácí. Tak jsem utekl, žádnou pomoc jsem nezavolal. Ale těší mě, že pán je zdráv a já nemám na sobě tak velký hřích,“ oddychl si obžalovaný.

Ten své jednání připisoval i vlivu drog a alkoholu. „Kdybych nebyl pod vlivem alkoholu a marihuany, nestalo by se to. Asi za to mohly i ty bylinky v jägermeisterovi,“ poznamenal.

Místo omluvy pěsti

Marteniuc podle svých slov bezprostředně po činu utekl do Brna a vydal se přes Rakousko do Francie. „Jel jsem vlakem, neměl jsem peníze, jen pas. Občas mě průvodčí vyhodil, jindy mě nechal jet,“ popsal. Ve Francii pak pracoval na stavbách a na začátku letošního února se chtěl vrátit domů do Moldavska. V autobuse na hranicích mezi Maďarskem a Rumunskem byl ale kontrolován a zadržen.

Sám napadený muž si při výslechu na policii postěžoval, že několika Moldavanům se nechtělo pracovat, což zohledňoval při výkazu docházky. „Když jsme se potkali ten den, dal mi pěstí do zubů a vyrazil mi zuby. Chybělo mi jich pak asi pět. Padl jsem na záda, a když jsem se probral, šel jsem do svého pokoje. Krvácel jsem z úst, on byl asi zfetovaný,“ vzpomínal poškozený.

„Potom za mnou přišel ještě na pokoj a nevím, kolik mi tam dal ran. Najednou měl ale v ruce nůž, řízl mě do krku, v podstatě mě podřízl. Já jsem asi omdlel a spadl jsem na postel. Když jsem se probral, ručníkem jsem si stáhl krk, krev mi pak přestala téct. Tak jsem si řekl, že to už vydržím do rána,“ dodal muž.

Senát v čele s Dagmar Bordovskou by měl vynést verdikt po dokončení dokazování, při němž budou vyslechnuti svědci a znalci.