Kvůli dluhům přišla o dům, podřízla proto manžela. Dostala šest let

„Nejsou pochybnosti o tom, že to byla ona, kdo vzal ten nůž, nejsou pochybnosti o tom, že zaútočila na muže ve spánku,“ uvedla předsedkyně senátu Jana Nováková. „Obžalovaná byla pod dlouhodobým afektivním jednáním, nicméně je potřeba poukázat na to, že problémy s nemovitostí se táhly několik let a ona se s nimi nikomu nesvěřila,“ dodala soudkyně.

Soud ženu odsoudil za pokus o vraždu s rozmyslem. Pokus o zabití, jak navrhoval obhájce obžalované, nepřicházel podle soudu v úvahu. „Obžalovaná řešila situaci, ve které se dlouhodobě nacházela tím, že usmrtí poškozeného. Asi pro jeho dobro,“ konstatovala soudkyně.

Soud uložil ženě trest pod zákonnou trestní sazbou, která v jejím případě činí 12 až 20 let.

„Soud má za to, že jde o trest postačující k nápravě obžalované. Tento trest, byť nepodmíněný, je trestem dostatečným, aby ji postihl a ona už do budoucna nic podobného neopakovala,“ uzavřela soudkyně.

Drž, vezmou nám dům. Kvůli tíživé životní situaci žena podřízla manžela, chtěla spáchat sebevraždu

Kvůli tíživé životní situaci žena podle verdiktu letos v lednu ve středočeských Nučicích svého spícího manžela podřízla a pobodala patnácticentimetrovým nožem. Muž se probudil, nůž ženě vytrhl a utekl k sousedce – zdravotní sestře, která zavolala záchranku. Žena se mezitím sama pořezala a skončila na psychiatrii.

Drž, zítra nám vezmou dům obžalovaná

Žena se do složité životní situace dostala poté, co se její živnost dostala do finančních problémů. Po smrti své matky převzala její obchod a hospodu a do toho se ještě starala o matčina nemocného a invalidního bývalého přítele. Obžalovaná si ve finále vzala u nebankovní společnosti úvěr, který ovšem nedokázala splácet, takže musela nakonec prodat dům. Pak přišla pandemie covidu a její živnost jí už nestačila ani na nájem.

Majitel domu jim proto letos v lednu řekl, že se mají vystěhovat. V den, kdy mělo dojít k vystěhování, sáhla žena k zoufalému činu. Podle svědeckých výpovědí měla manžela, se kterým je pětatřicet let, chytit za vlasy a se slovy „Drž, zítra nám vezmou dům“ jej podříznout.

„Chtěla bych se manželovi ještě jednou omluvit, je mi to strašně líto. Je to pro mě strašně těžké, protože si to prostě nepamatuju. Celý život jsme na sebe zvláštním způsobem napojený, takže to, co se stalo, je pro nás strašná tragédie. Snažíme se to zvládat, ale jsme stoprocentně přesvědčeni, že to dokážeme zvládnout, pokud nám dovolíte to zvládat spolu,“ prohlásila na závěr obžalovaná. Nutno dodat, že pobodaný své ženě odpustil a při minulém jednání soudu řekl, že by byl rád, kdyby manželka dostala maximálně podmíněný trest.

Žena byla původně obžalovaná z pokusu o vraždu s rozmyslem, státní zástupkyně Barbora Štěpková ovšem po skončeném dokazování soudu navrhla překvalifikovat čin na tzv. vraždu prostou, u které je o něco nižší trestní sazba. Zároveň ale odmítla, že by šlo o pokus o zabití.

„O průběhu daného jednání, stejně jako o jeho pachateli, není sebemenších pochyb,“ uvedla žalobkyně. „Nejsou dány podmínky pro to, aby její jednání bylo možno kvalifikovat jako trestný čin zabití. Ačkoliv byla ve složité životní situaci, nejsou dány podmínky, aby bylo možné čin kvalifikovat jinak než vražda ve stadiu pokusu,“ upřesnila s odkazem na znalecký posudek, podle kterého žena jednala impulsivně a zkratkovitě.