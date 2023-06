Matka propadla sektě neuznávající ČR, odmítá posílat děti do školy

Do osidel sektářské skupiny, která si říká Společenství Prohlášených Živých Člověků, spadla osmatřicetiletá žena z východní Moravy. A do sekty neuznávající Českou republiku ani její zákony zatáhla i své dvě děti, které odmítá posílat do školy.

Článek Matka děti podle prohlášení odkazujícího se na pravidla společenství vzdělává doma v tom, co jí přijde důležité, přičemž odmítá spolupracovat se základní školou. Otec, který s matkou už několik let nežije, s tím nesouhlasí a chce, aby děti byly svěřeny jemu. Děti do školy nechodí přes rok a půl. To už bylo moc i na státní zastupitelství, které ženu obžalovalo z ohrožování výchovy dítěte. Současně případ posuzuje i opatrovnický soud, který sice už loni nad matkou vyslovil dohled a dal jí „důrazné napomenutí", ale žena si z toho zhola nic nedělala a na svém přístupu ke vzdělávání dětí nic nezměnila. Matka s úřady skoncovala tak, že za sebe i své děti, jedenáctiletou dívku a devítiletého hocha, předala listiny, na jejichž základě se cítí být „živým člověkem" a domnívá se, že ona ani její děti mimo jiné nepodléhají státní moci a zákonům této republiky stejně jako mezinárodním právním předpisům. Žena také úřadům vzkázala, že nesouhlasí s tím, že by její děti byly v učení pozadu, pouze prý projevovaly zájem o jiné oblasti vzdělání, například polštinu, slovenštinu a nářečí, učily se práci se dřevem, nabývají vědomosti ohledně přírody. „Matka si přeje, aby její děti mohly být svobodné, živé a šťastné, nezávislé na systému," zapsal si opatrovnický soud, který poté, co se matka s dětmi přestěhovala, rozhodoval, kam budou děti chodit do školy. Matka pro výchovu dětí založila vlastní školu Orlica-škola ozdoba života. „Péče o děti a jejich výchova a vzdělání jsou výlučně v kompetenci Suveréna. Pokud toto právo nemohou uplatňovat rodiče, přechází na základě postupu Kopného práva na jiného kompetentního Suveréna nebo na společenství. Česká republika uznává platnost dokladů o absolvování na školách," stojí v jakési zakládací listině samozvané školy, která je plná nejrůznějších odkazů na sektářské učení. Děti řekly, že jsou u matky spokojené. „S matkou se učí dva- až třikrát týdně, učebnice nemají, jen prázdné sešity, mamka jim zadává úkoly. Nezletilá uvedla, že angličtinu se učila ve škole, s mamkou ne, nebaví ji to. Základní škola se jí nelíbí, nezletilý chce tam, kam chce jeho sestra," stojí v soudním zápisu. Rozsudek ignoruje Na opatrovnický soud ale zakládací listina stejně jako další sektářské dokumenty neudělaly žádný dojem. Justice pak nařídila, aby děti chodily do základní školy v místě svého bydliště. „Matka opakovaně deklaruje, že odmítá spolupráci se státními orgány a institucemi a necítí se být vázána právními předpisy ČR. Soud tedy návrhu matky nemohl vyhovět, právě s ohledem na zaručená práva dětí a zájem dětí," stojí ve verdiktu, který má redakce k dispozici. „Pokud se jedná o přání dětí, které by se rády vzdělávaly s matkou doma, k tomuto soud přihlížel, ale bohužel mu nebylo možno vzhledem k ostatním okolnostem případu v současné době vyhovět. Dle názoru soudu je největší překážkou v domácím vzdělávání dětí matka, její životní postoje a přesvědčení, pro které nespolupracuje se školou ani státními orgány, v minulosti opakovaně neplnila podmínky individuálního vzdělávání dětí, nerespektuje rozhodnutí ředitele školy a nezajišťuje účast dětí ve škole," pokračoval verdikt. Jenže soudní rozhodnutí nemělo na konání matky žádný vliv a s dětmi dál žije podle sektářského učení v chatě u lesa stranou civilizace. Tak jak jí to určují pravidla sekty, která říkají, že její členové dnem svého prohlášení přestali jako fyzické osoby existovat. Po ignoraci soudního rozhodnutí a nespolupráci se nyní chystá další jednání opatrovnického soudu, na který se obrátil otec dětí se žádostí, aby justice matce děti sebrala a svěřila je do péče jemu.