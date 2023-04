Děti nechodily do školy, matka jde za to natvrdo do vězení

Na nedbalé docházce se nic nezměnilo přesto, že žena byla v podmínce za ohrožování výchovy dítěte a také za vyhrožování úřední osobě. Situace se navíc nezlepšila ani poté, co se děti s matkou přestěhovaly na Prostějovsko. „Vedle vysokého počtu omluvených měly děti i neomluvené hodiny. Nebyly přitom žádné důvody, pro které by děti nemohly chodit do školy. Obžalovaná byla opakovaně upozorňována školou i odborem sociálněprávní ochrany dětí, ale neprojevila snahu se situací něco dělat,“ stálo v soudním spisu.

„Žádný trestný čin nebyl spáchán, klientka by vůbec neměla být trestně stíhána. Všechny tři školou povinné děti nyní řádě chodí do školy a ani jedno nemá neomluvené hodiny. Klientka opravdu nemá v úmyslu výchovu dětí zanedbávat a vzala si k srdci to, co jí bylo vytýkáno,“ horovala za ženu její obhájkyně.