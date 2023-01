Manželčin milenec mě donutil auto zapálit, vysvětluje vraždu obžalovaný

Podle něj manželka havarovala s jiným, neznámým mužem, s nímž si údajně chtěla užít. Když jel manželku na kole hledat, dotyčný muž si na něj prý u auta počkal a se zbraní v ruce mu vyhrožoval. „Já jsem nechtěl, ale musel jsem to udělat. Chtěl, ať naleju do motoru benzín a ať to zapálím,“ líčil plačtivým tónem muž. „To auto pak začalo hořet, prostě blaflo. Nevím, jestli to zapálil on, nebo to zkratovalo,“ dodal.