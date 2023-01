Syn ubodal matku 14 ranami, pak se bodl sám a šel se udat. Odsedí si 13 let

Jak tehdy informoval Milan Šimek, vedoucí odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie v Pardubickém kraji, ve stejnou dobu, kdy chtěl operační důstojník vyslat policisty do rodinného domu, ve kterém mělo dle oznámení dojít k vraždě, přišel za policisty místního obvodního oddělení muž, který byl zraněn v oblasti břicha.

„To, že oba případy spolu souvisí, zpočátku policisté nevěděli. Zraněnému muži okamžitě poskytli první pomoc a zavolali mu rychlou záchrannou službu. Během ošetřování se jim muž svěřil s tím, že zabil svoji matku. V batohu přinesl nůž, který k jejímu usmrcení použil. Následně byl muž převezen do nemocnice, kde se podrobil urgentní operaci,“ uvedl v březnu Milan Šimek.

„Můj záměr to nebyl v žádném případě. V životě bych si nemyslel, že bych byl schopný někoho zabít, natož vlastní mámu, kterou jsem měl rád,“ řekl soudu obžalovaný, který dosud neměl záznam v rejstříku trestů ani přestupků. Problémy má ale s exekucemi, které dosahují několika set tisíc korun.

„Měl jsem půjčky. Zadlužování, to začalo roku 2008, vzal jsem půjčku pro třetí osobu, ale půjčil si na dobré slovo, od té doby jsem do toho spadnul,“ vysvětlil muž, který až do tohoto roku také pracoval, pak byl nezaměstnaný a dostal rakovinu, z níž se vyléčil. I podle svých slov ale měl problém s alkoholem.