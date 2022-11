Lékaře, který u ženy neodhalil zranění lebky, soud osvobodil

Dnes již devětadvacetiletá žena se v roce 2018 zranila v opilosti při pádu na diskotéce. Podle svědků omdlela, na místo proto zavolali sanitku, která ženu převezla do nemocnice. Petr Kolman je lékařem, který zraněnou dívku v nemocnici přijal. I když záchranka, která dívku přivezla, upozornila na možný úraz hlavy, neprovedl podle obžaloby potřebná vyšetření, jaká by měl, neposlal ji na rentgen a neodhalil zlomeninu spánkové kosti. Její stav přisuzoval zejména opilosti. „Neučinil nic, co by vedlo ke zjištění poranění,“ konstatovala u soudu státní zástupkyně.