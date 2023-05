Jedenáctiletému klukovi slíbil rachejtle, pak ho zneužil. Do vězení půjde na dva roky

Muž se podle obžaloby nejprve scházel s partou chlapců a jejich důvěru si kupoval pořizováním žvýkacího tabáku. Dýchánky, ke kterým docházelo dvakrát týdně, mu ale brzy přestaly stačit a začal toužit po intimnostech. Nakonec k nim při konverzaci přes chatovací aplikaci přemluvil teprve jedenáctiletého hocha. Ten s vidinou finanční odměny, která se posléze zhmotnila do podoby rachejtlí, se schůzkou souhlasil. Muž při setkání nahého hocha masíroval a posléze i sexuálně zneužil.

Řečí paragrafů se tím dopustil ohrožování výchovy dítěte, svádění k pohlavnímu styku a pohlavní zneužití. Okresní soud v Blansku za to muži vyměřil dvouletý trest vězení. Zvrhlík, který u soudu prohlásil vinu, si ale představoval jen výchovný trest v podobě podmínky, a proto podal odvolání k brněnskému soudu.

„S výší trestu se neztotožňujeme. Nelíbí se nám, že soud odkazoval na starší klientovo odsouzení, přitom od roku 2011 se ničeho nedopustil. Soud staví do popředí generálně preventivní působení trestu, ovšem odbíhá od individuálního rozměru. Klient už roky žije v registrovaném partnerství a ano, sice se skutku dopustil, ale soud by měl lépe zhodnotit tyto rodinné poměry. Klientův partner má čtvrtý stupeň závislosti, v případě přímého výkonu trestu bude tedy ohrožen jeho život. Proto by měl soud uložit podmínku,“ rozhovořil se mužův obhájce.