Děti nelze svádět, obul se do soudu šéf žalobců

Klement u soudu nedovolený kontakt se školačkou přiznal. Řekl, že nemá žádný vzorec, podle kterého by si dívky na sociálních sítích vybíral. „Neptám se jich, kolik jim je let, nezajímá mě to,“ uvedl dále. Zdůraznil, že s poškozenou nikdy k žádnému fyzickému kontaktu nedošlo.

„Snímky jsem nikomu ne­ukazoval ani je dál neposílal. Dělal jsem to z nudy. Lituji toho,“ vysvětloval obžalovaný muž motiv svého jednání.

Dívka nakonec obžalovanému několik fotografií poslala. Podle závěru soudu ale žádná z nich neměla pornografický charakter. „Je na nich zobrazena pouze vestoje, takřka v pozoru, má obnažená prsa a nesnaží se o žádnou vyzývavou polohu. Je to pochopitelně nepřípustné, nicméně samo o sobě to není trestné,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu Pravoslav Polák.

Z obsahu části internetové korespondence se podle Poláka dá hovořit o tom, že se obžalovaný připravoval na to, aby později od poškozené získal další fotky či videa se skutečně pornografickým obsahem. „Prostřednictvím komunikace dívku vybízel, aby se v dalších fotkách či žádaném videu obnažila více a zaujala polohy, které jí navrhoval. K tomu ale pro odmítavý postoj poškozené a zásahem jejího otce nedošlo,“ popisoval Polák.

S tím ale nesouhlasí nejvyšší státní zástupce. Jednak má za to, že se obžalovaný dopustil trestného činu zneužití dítěte k výrobě pornografie tím, že velmi urputně usiloval o to, aby mu dívka poslala fotografii či video, jak například nahá klečí s otevřenou pusou. „Tyto instrukce jsou již výzvou k dětské pornografii. Jedná se přitom o ukončený pokus, neboť obviněný pro dokonání činu víc udělat nemohl, když to, zda poškozená jeho výzvám vyhoví, či nikoliv, bylo čistě v její dispozici,“ stojí v textu dovolání, se kterým se Právo seznámilo.