Do obchodů za lupem se probourali obřím kladivem

Žádné promyšlené triky, nýbrž hrubou sílu používala skupina Ukrajinců ke vloupání do takřka dvou desítek prodejen zaměřených na elektro, mobilní telefony a notebooky. A to nejméně ve třech různých evropských zemích. Do obchodů si jednoduše vybourala vstup velkým kladivem podobným známé palici „barbora“.

Foto: Pavel Jaňurek, Novinky Ilustrační foto

„Hlavní podezřelý se spolu se svými komplici dopustil loni za čtyři měsíce vloupání do nejméně šesti prodejen elektro na českém území. Ke vstupu do obchodu používali speciální kladiva značky Magnusson, která nakoupili, a těmi rozbíjeli vstupní dveře," přiblížil Právu šéf odboru obecné kriminality na policejním prezidiu Miroslav Adamčík. Vloupání se podle něj odehrála od loňského března do června, z toho třikrát v Brně, dvakrát v Plzni a jednou v Karlových Varech. Ve čtyřech případech šlo o pobočky prodejny firmy Alza, pak také vyloupili obchod patřící značce Lenovo a jednou také prodejnu specializující se na iphony. „Celková škoda způsobená poškozením prodejen a odcizením tamního zboží činí přes 3,2 milionu korun," upřesnil Adamčík s tím, že ukradená elektronika měla končit na Ukrajině. Šéf už je ve vazbě Čeští kriminalisté při prověřování těchto vloupání na základě mezinárodní spolupráce zjistili, že modus operandi, styl provedení a druhy vykradených prodejen, jsou totožné jako v případech spáchaných v Polsku a v Litvě. Právě v Litvě pak tamní policie hlavu skupiny (31) loni v listopadu dopadla, ale soud muže překvapivě pustil na svobodu a on následně utekl. Spravedlnosti nakonec neunikl. Česko na něj vydalo evropský zatykač a na jeho základě zadržela tohoto Ukrajince v polovině září policie v Německu. „V říjnu nám ho němečtí kolegové předali na hranicích a nyní už sedí ve vazbě v jedné z českých vazebních věznic," uvedl Adamčík s tím, že policisté i nadále pátrají po komplicích zadrženého muže, jejichž totožnost znají. Při spolupráci s policisty z jiných zemí pak detektivové prokázali, že gang má na svědomí další čtyři vloupání v Polsku a šest v Litvě. Právě u polských sousedů se prý tato skupina dala dohromady, když tam její členové jezdili za prací.