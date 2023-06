Dětští zločinci. Kriminalita nejmenších meziročně vzrostla o třetinu

Kriminalita se loni po covidových letech zvýšila obecně, ne ale tak výrazně. Děti mladší 15 let nejsou trestně odpovědné.

Čísla v pátek NSZ představilo ve výroční zprávě. Úřad připomněl, že v covidových letech kriminalita dětí do 15 let zaznamenala pokles, v roce 2021 to bylo meziročně o 19,07 procenta méně, o rok dříve o 10,21 procenta méně.