Šikana šesťáků. Spolužáky mlátili a brali jim peníze

Soud konstatoval, že jednání chlapců naplnilo minimálně znaky trestného činu výtržnictví. „Opakovaně napadali spolužáky ze šesté třídy a jiné děti ze základní školy tak, že je bili pěstí, fackovali, kopali do různých částí těla a svírali kolem krku do tzv. kravaty,“ uvedla soudkyně.

Policie žádnou statistiku násilných činů dětí do 15 let nevede s ohledem na jejich zákonem danou beztrestnost. Eviduje ale počty trestně stíhaných osob od 15 do 18 let. Jen za loňský rok jich obvinila téměř tři a půl tisíce.