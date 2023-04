Děda chtěl vnučku pro sebe. Za očerňování vlastní dcery stojí před soudem

Podle obžaloby 57letý muž zpracovával svou vnučku tak, že před ní očerňoval její matku, svou vlastní dceru. Navíc v růžových barvách líčil možnou budoucnost, pokud by dívenka zůstala s ním.

Vše vyvrcholilo v létě před dvěma lety. Děda nejprve vnučku přivedl před úředníky s tím, že ji její matka týrá, a když mu pak děvčátko soud odmítl předběžným opatřením svěřit do péče, odvezl ji do krizového centra. Tam děvče zůstalo až do Vánoc, kdy po návštěvě u matky řeklo, že s ní chce zůstat.

Dívka si tak zafixovala, že maminka je zlá, nemá ji ráda a že celý život lhala znalkyně psycholožka

Klíčovým důkazem v případu je znalecký posudek, který znalkyně psycholožka vypracovala v trestním řízení, jež bylo původně vedeno proti matce právě pro podezření z týrání.

„Zjistila jsem, že dívka byla v mnoha tvrzeních ovlivňována dědečkem. Jeho vliv považuji za velmi závažný. V rodinných sporech je fenomén ovlivňování jednoho proti druhému poměrně častý, a pro děti devastující. Proto jsem upozornila, že vnučka byla emočně zneužita dědečkem proti své vlastní matce. Rovná se to psychickému týrání,“ prohlásila znalkyně.

„Obžalovaný pouštěl své vnučce záznamy, které si nahrával při kontaktu s OSPOD, což považuji za velmi nevhodné, nemluvil o matce hezky. Dívka si tak zafixovala, že maminka je zlá, nemá ji ráda a že celý život lhala. Dívka si nakonec pochvalovala svůj pobyt v krizovém zařízení, protože byla vydělena z rodinného konfliktu a byla v bezpečném prostředí,“ předestřela znalkyně.

Psycholožka připustila, že matka mohla skutečně svou dceru někdy nevhodně trestat. „Dívka popisovala, že ji prý kopala nebo bouchala do břicha, nemuselo to být vůbec takto dramatické. Nezjistila jsem, že by ji matka systematicky týrala,“ dodala znalkyně.

Děda: Chtěl jsem, aby byla v bezpečí

Muž u soudu již dříve odmítl, že by s vnučkou manipuloval. „Vnučka si mi opakovaně stěžovala na to, že ji matka bije. Já jsem s ní sdílel její bolest a řekl jsem jí, že vím, že už jí jako malé dávala na zadek. Když jsem ji odvážel k matce, plakala, že ji tam bijí. Domů se nechtěla vracet už tak od roku a půl,“ vypověděl děda.

„Je mi z toho nanic, jak je to vykonstruované. Policie selektovala z výpovědi vnučky jen to, co se jim hodilo. O tom, jak to u ní doma vypadá, přitom otevřeně a pravdivě vypovídala u mě, v krizovém centru, u znalkyně i na policii. Chtěl jsem jen, aby byla vnučka v bezpečí,“ dodal muž, který se podle svých slov cítí potrestán už tím, že mu soud zakázal jakýkoli kontakt s vnučkou.