Kvůli sporům rodičů poslal soud dítě do ústavu. Chyba, zkritizoval ho ÚS

Rodiče se o syna dlouhodobě soudí. Nejdřív byl chlapec ve střídavé péči, pak jej justice svěřila do péče matky. Otec ale verdikt ignoroval a dítě nepředal. Krajský soud v Českých Budějovicích na to reagoval pokutou pro otce a chlapce nařídil umístit do diagnostického ústavu s tím, že tam nebude ovlivňován a stresován konfliktem rodičů.

Proti verdiktu otec podal ústavní stížnost, kde namítal, že umístění jedenáctiletého hocha do ústavu představuje zásah do soukromého a rodinného života. Matka připustila neshody s otcem a jeho stížnost označila za přínosnou, pokud by zabránila umístění hocha do ústavu.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který byl chlapci ustanoven jako opatrovník, označil rozhodnutí soudu za zcela nepřiměřené.

Spory rodičů nemohou jít proti zájmům dítěte, připomněl Ústavní soud Domácí

Senát ÚS se soudcem zpravodajem Josefem Fialou nejprve odložil vykonavatelnost soudního rozhodnutí, což znamená, že hoch do diagnostického ústavu nemusel nastoupit. A poté verdikt zrušil.

„Soud rozhodl o umístění nezletilého do zařízení ochranné výchovy, aniž by v řízení prokazoval, zda je dítě bez řádné péče či zda je vážně ohrožen jeho vývoj. Umístění dítěte do zařízení ochranné výchovy je krajním řešením, protože odděluje dítě od jeho rodičů,“ upozornili soudci.

„Umístění do diagnostického ústavu nevratným způsobem předurčuje prospívání dítěte v jeho dalším životě a představuje citelný zásah soudu do jeho osobního a rodinného života,“ uvedl soudce.

„Krajský soud neprokazoval, co lze považovat za nejlepší zájem nezletilého, protože neprovedl ani nezjišťoval pohled chlapce na posuzovanou věc. Neusiloval ani o zlepšení vzájemné komunikace mezi rodiči nezletilého a vztahů v rodině obecně, což je podle ÚS nepřípustné,“ dodal Fiala.

ÚS dodal, že nijak nepředjímá výsledek opatrovnického sporu s tím, že soud musí zjistit názor dítěte a opatřit si i další znalecký posudek.