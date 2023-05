Dealer před nástupem do vězení prodával pervitin ředěný kloubní výživou

Právo o případu v úterý informovala mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. „Aby byl jeho zisk ještě větší, neprodával čistou drogu, ale ředil ji kloubní výživou. Nebylo žádnou výjimkou, že v poměru jedna k jedné,“ zmínila mluvčí s tím, že muž měl nastoupit v těchto dnech do vězení.

Do nezákonného podniku měl podle vyšetřovatelů přizvat ještě dalšího, o rok mladšího muže z Českobudějovicka. „Ten měl na starosti hlídat trezor s pervitinem a v případě potřeby jej přivézt. Za to dostával zmíněnou drogu,“ upřesnila Schwarzová.

„Čtyřiapadesátiletému muži tak vzhledem k již k danému trestu osmi let hrozí další trest, a to ve výši až deset let. Jeho komplic byl obviněn rovněž z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, nicméně v prvním odstavci, a tak mu hrozí trest odnětí svobody maximálně na pět let,“ dodala policejní mluvčí.