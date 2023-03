Chtěl ukrást historické Tatry, majitele při tom posekal mačetou. Dostal 18 let

Prosecký si útok na bratry z Vyškova, kteří měli doma několik vozidel právě značky Tatra, pečlivě naplánoval. Vydával se za policistu a vydal se k bydlišti sběratelů. Tam vyzval jednoho z bratrů, aby s ním odjel do nedalekých Šlapanic pod záminkou, že spolu sepíší úřední protokol. Jenže místo úředničiny staršího muže spoutal a za pomoci svého komplice Karla Čermáka jej hodil do auta a v kufru odvezl zpět do Vyškova.