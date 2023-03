Bizarní případ v Praze: Zubařka a pedagožka zabily muže, který jim slíbil, že jeho tělo zmizí

Státní zástupkyně tvrdí také to, že zubařka chtěla před pořezáním muže přivolat záchrannou službu, což jí muž a druhá obviněná žena nedovolili. Uvádí to anonymizovaná část obžaloby, ze které ve středu citovala ČTK.

Obžalobě z vraždy čelí 32letá zubařka a 65letá starobní důchodkyně, rovněž vysokoškolsky vzdělaná. Na hlavní líčení, které začne 6. dubna, obě čekají v pankrácké vazební věznici. Ani jedna z nich nikdy předtím nebyla trestána. Podle státní zástupkyně ženy vraždily společně a po předchozím uvážení, za což jim hrozí 12 až 20 let vězení.

Následně se muž podle státní zástupkyně svlékl, lehl si do postele a krátce poté kvůli požitým lékům upadl do bezvědomí. Zubařka mu poté do třísla vpíchla injekci s lokálním umrtvením a poté mu v třísle skalpelem udělala malou hlubší ránu, která neporušila cévy.